Tony Arbolino ha segnato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere al Mugello, caratterizzata da una pista umida. La FP1 del Gran Premio d’Italia 2026 si è conclusa senza grandi scontri o incidenti, con tempi ancora da migliorare. La sessione, definita interlocutoria, ha visto diversi piloti in cerca di grip e stabilità sulla pista bagnata. La classifica dei tempi potrebbe cambiare nelle prossime prove, ma Arbolino si è già distinto come riferimento iniziale.

Va in archivio una prima sessione di prove libere sostanzialmente interlocutoria al Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia 2026, settima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Tony Arbolino ha cominciato il weekend realizzando il miglior tempo nel turno del venerdì mattina, andato in scena però su pista umida ed in via di asciugamento. Il pilota lombardo del team Fantic si è issato in vetta alla classifica della FP1 in 1’53?619, a quasi quattro secondi dal record del circuito toscano per la Moto2, sfruttando l’ultimo giro utile della sessione con gomme slick su un asfalto ormai ibrido. Arbolino ha preceduto di 393 millesimi Alex Escrig e di 536 millesimi l’altro spagnolo Manuel Gonzalez, leader del campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, Tony Arbolino svetta in una FP1 interlocutoria su pista umida al Mugello

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