A CastelFiorentino si è svolta una manifestazione dedicata alle moto d’epoca, con circa cinquanta veicoli esposti. L’evento ha coinvolto appassionati e collezionisti, offrendo l’opportunità di ammirare motociclette storiche di varie epoche. La manifestazione si è svolta in un contesto all’aperto, con esposizioni e attività correlate. Non sono stati segnalati incidenti o problematiche di rilievo durante l’evento.

CASTELFIORENTINO L’appuntamento è dedicato a tutti gli appassionati delle moto. Una cinquantina di motocicli, scooters e sidecar d’epoca provenienti da tutta la Toscana sono attesi per le “Veterane“ su due ruote, evento-raduno di Castelfiorentino che si svolgerà in concomitanza con la Festa della Repubblica di martedì prossimo, valido come terza prova del Trofeo Toscano Motoraid. Organizzata dal Moto Club Castelfiorentino in collaborazione con Avis comunale e con il patrocinio del Comune, l’iniziativa è aperta a tutti e prenderà il via alle 8 in Piazza Gramsci, con le iscrizioni e l’esposizione fino alle 9.30 (quota iscrizione 15 euro, comprensiva della colazione). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Moto d’epoca protagoniste indiscusse

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