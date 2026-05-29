Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come si è arrivati a considerare la confessione auricolare come un sacramento? – di Celso Alcaina TITOLO DELLA MOSTRA: La persistenza della memoria. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Mostra fotografica del LAB di CULT 202 – FIAF “La persistenza della memoria”

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