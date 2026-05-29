Mostra archeologica Isole e Santi Monasteri e Santuari dell' Adriatico Orientale

È stata inaugurata la mostra “Isole e Santi. Monasteri e santuari dell’Adriatico orientale” presso l’École française de Rome a Piazza Navona. L’esposizione presenta reperti e materiali archeologici legati a monasteri e santuari lungo la costa adriatica, da San Girolamo a Gregorio VII. La mostra sarà aperta al pubblico fino a una data da definire.

Apre la mostra Isole e Santi. Monasteri e santuari dell'Adriatico orientale, da San Girolamo a Gregorio VII presso lo spazio espositivo dell’École française de Rome a Piazza Navona, 62 - Roma. La mostra sarà aperta fino al 29 ottobre 2026 con ingresso Gratuito.L'esposizione invita a scoprite. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Monasteri sospesi e strade leggendarie: torna il Raid dell’Adriatico tra Italia e GreciaSi torna a parlare del Raid dell’Adriatico, giunto alla sua dodicesima edizione, un evento che coinvolge auto d’epoca tra Italia e Grecia.

Chiesa dei Santi Crispino e Crispiniano, inaugurata la mostra "Gianbecchina, poeta dell’identità siciliana"Nella chiesa dedicata ai santi Crispino e Crispiniano è stata inaugurata una mostra dedicata a Giovanni Becchina, conosciuto come Gianbecchina.

Si parla di: Isole e Santi, esclusivo omaggio al mondo dei monasteri; A Piazza Navona un viaggio immersivo nell’École française de Rome.

Le isole dell’Adriatico in mostra nella galleria dell’École française de RomeRoma, 27 mag. (askanews) – Lo spazio espositivo dell’École française de Rome annuncia l’inaugurazione della mostra Isole e santi. Monasteri e santuari dell’Adriatico orientale, da San Girolamo a Grego ... askanews.it