Morto Michele Ramundo ex procuratore della Repubblica di Pescara

Notizia in breve

È deceduto l’ex procuratore della Repubblica di Pescara e presidente del tribunale dell’Aquila. La sua morte ha suscitato cordoglio nella città e nel territorio. Ramundo aveva ricoperto incarichi di rilievo nel settore giudiziario e aveva avuto un ruolo di rappresentanza nel sistema giudiziario locale. La notizia è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulle cause del decesso. La sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali.