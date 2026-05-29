Morto Michele Ramundo ex procuratore della Repubblica di Pescara
È deceduto l’ex procuratore della Repubblica di Pescara e presidente del tribunale dell’Aquila. La sua morte ha suscitato cordoglio nella città e nel territorio. Ramundo aveva ricoperto incarichi di rilievo nel settore giudiziario e aveva avuto un ruolo di rappresentanza nel sistema giudiziario locale. La notizia è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulle cause del decesso. La sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali.
Lutto a Pescara per la morte dell'ex procuratore della Repubblica Michele Ramundo, che è stato anche presidente del tribunale dell'Aquila.Ramundo è venuto a mancare nella sua abitazione in piazza della Marina dove è stata anche allestita la camera ardente. Lascia la moglie Anna, i figli Marisa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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