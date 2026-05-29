Un soldato in uniforme ucraina è morto a causa di un proiettile russo. L’accaduto è avvenuto durante un conflitto armato, senza ulteriori dettagli sulla località o le circostanze specifiche. La vittima è identificata come un membro delle forze armate ucraine. La notizia è stata confermata da fonti militari, senza che siano stati resi noti altri elementi sulla dinamica o sull’identità del soldato.

Qualunque soldato mette in contro di morire in guerra. E questo è accaduto ad Alex Pineschi che vestiva l’uniforme ucraina ucciso da un proiettile russo. Era un militare di grande esperienza, alpino prima poi aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria ed il Kurdistan. Era anche uno scrittore ed era anche stato indagato dalla procura della Spezia perché sospettato di essere un mercenario. Ma il procedimento si era concluso con l'archiviazione perché è stato riconosciuto il suo ruolo di volontario. Era spezzino ma la sua attività ruotava in gran parte nel Pavese, a Torre de’ Negri dove ha sede la sua società specializzata nella “formazione tattica con arma da fuoco”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morire di maggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Morire di Maggio

Notizie e thread social correlati

Oggi 11 maggio, Sant’Antimo: prima di morire, opera una grandissima conversioneIl 11 maggio a Sant’Antimo si ricorda un episodio legato alla vita del santo, noto per il suo martirio insieme ai compagni.

Non si può morire di lavoroNel 2025, nelle Marche, il numero di vittime di incidenti sul lavoro è salito a 31, con un aumento del 40,9% rispetto all’anno precedente, quando...

Argomenti più discussi: Striscia di Gaza: Romanelli (parroco), Grazie Papa Leone! Qui si continua a morire. Servono aiuti, manca l’acqua; Sestri Levante, 24 maggio: Pazzi da morire; Tra le tracce del colonialismo italiano: Il posto dove dovrei morire, di Marco Perez; Morire a tre metri da terra.

Essere soli è allenarsi a morire. Il resto è niente di niente, è la paura che non osi confessare, è arte Louis Ferdinand Auguste Destouches in arte Celine dal nome della nonna materna 27 Maggio 1894 1 Luglio 1961 da Viaggio al termine della notte Capola x.com

L'ultima foto di David Johnson prima di morire nell'eruzione del Monte St. Helens, è stata scattata da Harry Glicken che sarebbe morto in un flusso piroclastico 11 anni dopo, Johnston e Glicken sono gli unici vulcanologi americani a morire in un'eruzione vulca reddit