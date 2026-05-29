Morirai qui dentro l’incubo della turista colombiana sequestrata tre giorni e stuprata in un palazzo occupato a Roma Tor Cervara

Una turista colombiana di 32 anni è stata sequestrata, stuprata e tenuta rinchiusa per tre giorni in un edificio occupato a Roma Tor Cervara. Durante il periodo di detenzione, è stata minacciata di morte e ha vissuto un incubo che si è concluso con il suo rilascio. L’edificio, situato in via Cesare Tallone, è stato oggetto di sgomberi ripetuti negli ultimi anni.

È durata 72 ore la paura di una turista colombiana di 32 anni, stuprata, minacciata di essere uccisa e rinchiusa nel palazzo occupato di via Cesare Tallone, a Tor Cervara, più volte sgomberato negli ultimi anni. Poi è riuscita a scappare. «Ricordo che mentre mi stavano violentando, uno degli stupratori mi ha puntato una pistola alla testa. “Non uscirai da qui, morirai qui dentro – mi diceva -, hai visto in faccia troppe persone”», il racconto della donna che si è fatta medicare al Policlinico Casilino dopo essere rimasta vittima di uno stupro di gruppo, aggravato dalla minorata difesa della donna, positiva a droghe e farmaci tranquillanti che, riporta il Corriere, le sarebbero stati somministrati dagli aggressori. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, donna sequestrata e violentata per giorni in un palazzo occupato a Tor Cervara: cinque arrestiA Roma, una donna è stata sequestrata e violentata per circa tre giorni in un edificio occupato a Tor Cervara.

Choc a Roma, sequestrata e violentata dal branco per 3 giorni nel palazzo occupato di Tor CervaraUna donna di 32 anni, arrivata a Roma da poco più di una settimana, è stata sequestrata e violentata per tre giorni in un edificio abbandonato nella...