Moodna Park si parte Una festa di dieci giorni
Gli amplificatori verranno accesi questa sera al parco Ferrari per una festa di dieci giorni. L’evento prevede musica e attività di intrattenimento rivolte a tutte le fasce di età, tra cui giovani, famiglie e bambini.
Gli amplificatori si accenderanno questa sera, e al parco Ferrari ci sarà nuovamente la musica e il divertimento per tutti: giovani, famiglie, bambini e persone di tutte le età. Si alza il sipario sulla seconda edizione di Moodna Park, con il ’Ferrari’ che si confermerà il cuore pulsante della musica a Modena. Dopo il vuoto lasciato da Vasco Rossi e da quel leggendario Modena Park del 2017, questa seconda edizione del festival dimostra che la città ha una gran voglia di riappropriarsi dei suoi spazi verdi a suon di musica, sport e buon cibo. Il parco è facilmente raggiungibile, le aree molto ampie, e gli organizzatori Pietro Basile e Alessandro Orlandini hanno deciso di fare le cose in grande ancora una volta, dopo l’esperienza del 2025 dove migliaia di persone hanno affollato il festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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