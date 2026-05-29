Monza torna il torneo di calcio in memoria del mitico mister Lapomarda

Da monzatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Monza si svolge di nuovo il torneo di calcio dedicato al mitico mister Lapomarda. L’evento, ormai consolidato, richiama numerose squadre e appassionati, che partecipano in ricordo della figura a cui è intitolato. La competizione si ripete ogni anno, attirando pubblico e atleti locali e non. La manifestazione si svolge nel rispetto della memoria del mister, coinvolgendo diverse categorie di giocatori. La giornata si conclude con premiazioni e momenti di condivisione tra i partecipanti.

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A Monza l'evento è ormai diventato una vera e propria istituzione. Tanto quanto la persona alla quale è dedicato. Si parla del Memorial Lapomarda, il torneo calcistico riservato alla categoria giovanissimi Under in memoria di Vincenzo Lapomarda, storico tecnico di Ges, Gerardiana e Pro Victoria. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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