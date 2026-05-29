Monza torna il torneo di calcio in memoria del mitico mister Lapomarda

Notizia in breve

A Monza si svolge di nuovo il torneo di calcio dedicato al mitico mister Lapomarda. L’evento, ormai consolidato, richiama numerose squadre e appassionati, che partecipano in ricordo della figura a cui è intitolato. La competizione si ripete ogni anno, attirando pubblico e atleti locali e non. La manifestazione si svolge nel rispetto della memoria del mister, coinvolgendo diverse categorie di giocatori. La giornata si conclude con premiazioni e momenti di condivisione tra i partecipanti.