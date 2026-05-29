Monza qui si fa la storia | Pensiamo solo a vincere

Notizia in breve

Il team di Monza si prepara all'ultimo match della stagione, con l’obiettivo di vincere e conquistare la promozione. Da agosto, la squadra ha affrontato 38 partite, ottenendo 20 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. La classifica vede il team al secondo posto, a un punto dalla prima, con 70 punti. L’ultima gara si svolgerà in casa, contro una diretta concorrente. La squadra ha comunicato che il focus resta esclusivamente sulla vittoria.