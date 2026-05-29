Monza qui si fa la storia | Pensiamo solo a vincere
Il team di Monza si prepara all'ultimo match della stagione, con l’obiettivo di vincere e conquistare la promozione. Da agosto, la squadra ha affrontato 38 partite, ottenendo 20 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. La classifica vede il team al secondo posto, a un punto dalla prima, con 70 punti. L’ultima gara si svolgerà in casa, contro una diretta concorrente. La squadra ha comunicato che il focus resta esclusivamente sulla vittoria.
Un obiettivo, più che un sogno, inseguito da agosto ad oggi: ora manca l’ultimo passo. Tra scaramanzia a palate, ricorsi storici (si gioca nello stesso identico giorno della prima e per ora unica promozione ottenuta nel 2022), frasi a mezza bocca e anche tanta consapevolezza, visto il 2-0 dell’andata a favore dei biancorossi. Ore 20, U-Power Stadium che si preannuncia per la prima volta in stagione tutto esaurito: il Monza ospita il Catanzaro. Per volare in A si può addirittura perdere con due gol di scarto. Ma questo è lo scenario più cupo. Di certo il Catanzaro, che arriverà in Brianza senza nulla da perdere e con la volontà di onorare il campionato fino all’ultimo, non va sottovalutato specialmente a inizio gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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