Monza-Catanzaro città blindata | tutte le strade chiuse e dove vedere la partita che vale la Serie A
Le strade di Monza sono state chiuse e la città è blindata in vista della partita tra Monza e Catanzaro, decisiva per la promozione in Serie A. Tutti i principali accessi sono stati interdetti al traffico. Per seguire l'incontro, è possibile collegarsi a piattaforme online e canali televisivi dedicati. La partita si svolge allo stadio locale, con accessi limitati per il pubblico, e rappresenta l'ultimo step per la squadra di casa per ottenere la promozione.
Oggi è il giorno del grande sogno. Oggi è il giorno che l'AC Monza si gioca l'intera stagione. Oggi è il giorno di Monza-Catanzaro con i ragazzi di mister Paolo Bianco che scenderanno in campo con l'obiettivo di ritornare in Serie A. Oggi, venerdì 29 maggio, è la giornata della partita di ritorno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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