Monza-Catanzaro città blindata | tutte le strade chiuse e dove vedere la partita che vale la Serie A

Notizia in breve

Le strade di Monza sono state chiuse e la città è blindata in vista della partita tra Monza e Catanzaro, decisiva per la promozione in Serie A. Tutti i principali accessi sono stati interdetti al traffico. Per seguire l'incontro, è possibile collegarsi a piattaforme online e canali televisivi dedicati. La partita si svolge allo stadio locale, con accessi limitati per il pubblico, e rappresenta l'ultimo step per la squadra di casa per ottenere la promozione.