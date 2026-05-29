montecristo yachting per gli amanti del mare

La collezione di cronografi Locman Montecristo Yachting si rinnova con tre modelli da 42 mm. Lanciata nel 2020, la linea propone pratici strumenti da regata dedicati agli amanti del mare. Il legame di Locman con l’acqua è storico: il brand è nato infatti nel 1986 sull’Isola d’Elba. I segnatempo sono resistenti alla salsedine, con cassa in acciaio 316L e fondello in titanio. Sul quadrante bianco o blu spicca una rosa dei venti e le coordinate di Montecristo sul réhaut. La vera peculiarità è la funzione intertempo cromatica per scandire la pre-partenza delle regate. Il sistema misura in modo intuitivo gli ultimi quindici secondi prima del via alla competizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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