Molfetta e Corato farmacie nel mirino | arrestato il rapinatore con la bottiglia di vetro

Da baritoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 38 anni di Terlizzi è stato arrestato per aver compiuto diverse rapine tra Molfetta e Corato. In ogni episodio, minacciava i titolari con una bottiglia di birra di vetro prima di rubare il denaro dalla cassa. Le rapine sono avvenute nel giro di poche settimane e coinvolgevano farmacie e parafarmacie. Le indagini hanno portato all'arresto del sospetto, che aveva adottato lo stesso metodo in ogni episodio.

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Un 38enne originario di Terlizzi aveva preso di mira farmacie e parafarmacie tra Molfetta e Corato effettuando diverse rapine nel giro di poche settimane, tutte con lo stesso metodo: entrare nell'esercizio, minacciare il titolare con una bottiglia di birra in vetro e svuotare la cassa. Il primo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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