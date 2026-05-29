Un uomo è stato arrestato dopo aver molestato le commesse e aver aggredito i carabinieri intervenuti. Durante il tentativo di fermarlo, si è rifiutato di pagare un pantalone che aveva tentato di portare via da un negozio. L’uomo ha anche molestato le dipendenti prima dell’intervento delle forze dell’ordine. È stato portato in caserma e denunciato per resistenza e lesioni.

Infastidiva le commesse e si rifiutava di pagare un pantalone che aveva cercato di sottrarre a un’attività commerciale. Poi, arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro, il soggetto ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile, pretendendo addirittura una ricevuta da parte dei militari intervenuti da Globo, sulla via Emilia. Dopo averlo riportato alla calma e aver ’disinnescato’ la situazione che si stava surriscaldando, l’uomo, identificato in seguito in un quarantaquattrenne marocchino, ha pagato la merce ed è uscito dal negozio, sempre sotto l’occhio vigile dell’Arma. Gli operatori, una volta fuori, gli hanno chiesto i documenti per procedere con l’identificazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molesta le commesse e aggredisce i carabinieri

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Tropea, sparatoria in pieno centro: le immagini dei Carabinieri

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