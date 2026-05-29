Molde-Sandefjord sabato 30 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
Sabato 30 maggio alle 16:00 si gioca il posticipo dell’undicesimo turno di Elitserien norvegese tra Molde e Sandefjord. La partita si terrà allo stadio di Molde e coinvolge due squadre della prima divisione norvegese. Le formazioni sono state annunciate, ma ancora non sono stati resi noti i pronostici ufficiali o le quote. La sfida è tra le due compagini che cercano punti importanti in classifica.
Posticipo dell’undicesimo turno di Eliterserien norvegese con il Molde opposto al Sandefjord. Padroni di casa che si sono da poco affidati a Tjemeland, ex vice di Fredriksen al Lech Poznan; esordio sfortunato con la squadra sconfitta a Sarpsborg ma che rimane in piena corsa per un piazzamento europeo. Gli Hvalfangerne vengono dal pareggio contro il Fredrikstad, risultato che permette di proseguire il solido ruolino. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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