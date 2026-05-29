Molde-Sandefjord sabato 30 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 16:00 si gioca il posticipo dell’undicesimo turno di Elitserien norvegese tra Molde e Sandefjord. La partita si terrà allo stadio di Molde e coinvolge due squadre della prima divisione norvegese. Le formazioni sono state annunciate, ma ancora non sono stati resi noti i pronostici ufficiali o le quote. La sfida è tra le due compagini che cercano punti importanti in classifica.