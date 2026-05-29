Nella serata di ieri si è chiarito che l’aggressione avvenuta a Monticiano, che ha coinvolto tre persone rimaste ferite e ricoverate in ospedale, non è collegata ai funerali di una donna avvenuti nello stesso paese. Luciano Moggi ha dichiarato che si tratta di un atto violento avvenuto indipendentemente dal funerale, escludendo qualsiasi relazione tra i due eventi. Non ci sono state segnalazioni di altri collegamenti o motivazioni condivise.

La dinamica dei fatti era chiara fin da ieri sera: nessun collegamento diretto tra l’aggressione a Monticiano, con tre persone costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso, e il funerale della signora Giovanna Regoli, moglie di Luciano Moggi. Unico collegamento, il fatto che il parroco don Paolo Casagrande circa tre ore più tardi avrebbe dovuto concelebrare il rito funebre, insieme a don Virgil Farcas Gherghina, parroco di Arcidosso ma in passato anche di Monticiano. Ma la notizia che si è diffusa ha legato invece direttamente l’accaduto al momento di raccoglimento in chiesa. E così ieri Luciano Moggi è stato costretto a intervenire per chiarire tempi e modi della vicenda: "Ho letto ‘paura’ ai funerali della moglie di Moggi ma è una cosa falsissima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Moggi: "Atto violento. I funerali non c’entrano"

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Si parla di: Moggi: Atto violento. I funerali non c’entrano; Moggi, parroco aggredito prima del funerale della moglie: tre feriti e rito affidato a un sacerdote arrivato da Arcidosso.

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