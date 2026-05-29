Modena record storico a maggio | 35°C e piano per gli anziani

A maggio, la temperatura a Modena ha raggiunto i 35°C, stabilendo un record storico. Sono state annunciate nuove regole per i lavoratori all'aperto nei cantieri, con eventuali restrizioni in caso di ondate di calore prolungate. Un’unità di crisi è stata attivata per monitorare la situazione e adottare misure di tutela in caso di condizioni climatiche estreme.

? Domande chiave Come cambieranno le regole per chi lavora all'aperto nei cantieri? Quali misure attiverà l'unità di crisi in caso di ondate prolungate? Chi sono i soggetti fragili monitorati dai medici di base? Perché i sindacati chiedono un'ordinanza regionale immediata contro il caldo??? In Breve Episodi sopra i 30°C passati da 2 tra il 1976 e il 1986 a 21 recenti. Numero verde 800-493797 attivo per supporto psicologico e sociale fino al 15 settembre. Sindacati Cgil, Cisl e Uil . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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