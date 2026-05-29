Modena i papabili per il ruolo di ds E la Primavera si gioca la storia
A Modena, si cercano candidati per il ruolo di direttore sportivo. Nel settore giovanile, la squadra Primavera di Mandelli affronta domani alle 15 un match decisivo contro l’Albinoleffe, a Savignano, per la promozione in Primavera 1. La partita rappresenta un momento importante per il settore giovanile del club, con la possibilità di ottenere un risultato che potrebbe cambiare il corso della stagione.
Una parte del focus canarino va ora al campo, all’appuntamento storico della Primavera di Mandelli che, domani, alle 15, si gioca la promozione in Primavera 1 a Savignano contro l’Albinoleffe. Ci saranno tutti, dirigenti e proprietà, perché è obiettivo al quale tutti tengono e che consentirebbe di compiere uno step quasi fondamentale verso ulteriori investimenti e crescita tecnica. L’altra parte del focus, continua a restare sulle vicende societarie e sulle scelte future. Il riassetto interno è definito: Andrea Catellani assumerà un ruolo manageriale, improntato non più unicamente sull’aspetto sportivo ma più totale, complessivo, nell’area a lui dedicata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Serie D. La Castellanzese si gioca la salvezza. E dopo 14 anni saluta il ds AsminiLa Castellanzese si prepara a una partita decisiva per la salvezza nel campionato di Serie D.
Primi colloqui milanesi con i papabili ds. Rimbalzano i nomi di Botturi e LucioniI primi colloqui a Milano con i candidati per il ruolo di direttore sportivo hanno visto incontri con Botturi e Lucioni.
Argomenti più discussi: Nuovi mister, vecchio schema: difesa a tre; Primi colloqui milanesi con i papabili ds. Rimbalzano i nomi di Botturi e Lucioni; Grosso a Firenze con un accordo biennale e ora il Sassuolo accelera per Abate; Per il dopo Sottil, c’è D’Angelo in pole.
I papabili per la panchina del Modena (favoriti D’Angelo e Abate) predilogono tutti lo schieramento con i braccetti facebook