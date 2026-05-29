Una parte del focus canarino va ora al campo, all’appuntamento storico della Primavera di Mandelli che, domani, alle 15, si gioca la promozione in Primavera 1 a Savignano contro l’Albinoleffe. Ci saranno tutti, dirigenti e proprietà, perché è obiettivo al quale tutti tengono e che consentirebbe di compiere uno step quasi fondamentale verso ulteriori investimenti e crescita tecnica. L’altra parte del focus, continua a restare sulle vicende societarie e sulle scelte future. Il riassetto interno è definito: Andrea Catellani assumerà un ruolo manageriale, improntato non più unicamente sull’aspetto sportivo ma più totale, complessivo, nell’area a lui dedicata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena, i papabili per il ruolo di ds. E la Primavera si gioca la storia

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