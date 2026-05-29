Mobilità docenti 2026 ho ottenuto il trasferimento Ma posso rinunciare?

Oggi, 29 maggio, sono stati pubblicati gli esiti della mobilità dei docenti per il 2026. Chi ha ottenuto un trasferimento può decidere di rinunciare, ma la procedura è molto restrittiva. La rinuncia non è una scelta automatica o discrezionale del docente: deve seguire regole precise e non può essere effettuata senza rispettare determinati passaggi. La possibilità di rinunciare, quindi, non è garantita in modo semplice.

Oggi 29 maggio pubblicati gli esiti della mobilità docenti 2026: la possibilità di rinunciare a un trasferimento ottenuto dopo la pubblicazione dei bollettini è regolata in modo molto rigido e non è una scelta discrezionale o automatica del docente. I riferimenti normativi che disciplinano la rinuncia e la revoca della domanda sono contenuti nell’Ordinanza Ministeriale 432026. Solo in casi specifici è possibile rinunciare al trasferimento una volta ottenutelo. “Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità docenti, 2026, tutte le info utili per compilare bene la domanda

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Mobilità docenti 2026: domani 29 maggio l’esito sarà inviato anche a chi non otterrà il trasferimentoMobilità 2026: anche il docente che non otterrà il trasferimento o passaggio di cattedra/ruolo richiesto riceverà una mail venerdì 29 maggio. orizzontescuola.it