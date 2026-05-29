Il governo ha annunciato nuove misure per sostenere i negozi di vicinato, considerati presìdi fondamentali nei territori. Le iniziative prevedono incentivi e agevolazioni fiscali per le attività locali, con l’obiettivo di rafforzare il commercio di prossimità. La strategia mira a contrastare la progressiva chiusura di negozi storici e a preservare l’economia dei quartieri. Le misure sono state approvate in Parlamento e entreranno in vigore nei prossimi mesi.

Il commercio di vicinato ha bisogno di misure e cure ricostituenti, altrimenti sarà destinato a scomparire. Tema che sarà affrontato mercoledì alla riunione della II Commissione Consiliare Permanente del Comune di Perugia, convocata per discutere l’Ordine del giorno sottoscritto dai consiglieri del Partito Democratico su “Tutela e promozione del commercio di vicinato nel territorio comunale”. Confcommercio Umbria, invitata a partecipare ai lavori richiama il ruolo fondamentale delle attività commerciali di prossimità nella vita delle città e dei quartieri: non solo presidio economico, ma elemento essenziale di sicurezza urbana, coesione sociale, vivibilità e servizi ai cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Misure per i negozi di vicinato: "Presìdi e anima dei nostri territori"

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