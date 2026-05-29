miss mamma sbarca a rebibbia sorrisi lacrime e storie di riscatto

Un’edizione speciale del concorso “Miss Mamma Cuore di Mamma” si è svolta nel carcere femminile di Rebibbia, a Roma. L’evento ha visto partecipanti, molte delle quali mamme detenute, condividere momenti di sorriso, lacrime e storie di riscatto. La manifestazione ha coinvolto le partecipanti in un’occasione di spensieratezza e di espressione personale all’interno della struttura penitenziaria. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sul numero di partecipanti.

Un evento unico al mondo ma, soprattutto, un momento di spensieratezza e di riscatto al femminile. “Miss Mamma Cuore di Mamma”, è infatti un’edizione speciale del celebre concorso nazionale dedicata alle mamme detenute nel carcere femminile di Rebibbia a Roma. Al concorso, che si è svolto nel teatro della struttura (il carcere femminile più grande d’Europa, con oltre 400 donne recluse), hanno partecipato dodici donne, ma a conquistare la fascia di Reginetta, davanti a un pubblico composto dalle detenute, è stata Tanja Hrustic 20 anni, mamma di due bambini. Le concorrenti, il cui look, make-up e hairstyling, sono stati curati da Roberto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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