Mirko Giacobbe riparte da un club pugliese

Da ilsipontino.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mirko Giacobbe sta per firmare con la Soccer Trani, club pugliese recentemente promosso in Eccellenza. Secondo fonti di TeleSveva, l’accordo tra il giocatore e la squadra è molto vicino. Giacobbe lascia così il suo precedente club per una nuova esperienza nel campionato regionale. La trattativa si sta concludendo nelle ultime ore, con l’annuncio ufficiale atteso a breve.

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Secondo TeleSveva, Mirko Giacobbe è molto vicino a firmare per la Soccer Trani, squadra ambiziosa neo promossa in Eccellenza. Il centrocampista è reduce da un triennio a Manfredonia e vanta oltre 100 presenze nei professionisti. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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