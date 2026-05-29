mirko giacobbe riparte da un club pugliese

Notizia in breve

Mirko Giacobbe sta per firmare con la Soccer Trani, club pugliese recentemente promosso in Eccellenza. Secondo fonti di TeleSveva, l’accordo tra il giocatore e la squadra è molto vicino. Giacobbe lascia così il suo precedente club per una nuova esperienza nel campionato regionale. La trattativa si sta concludendo nelle ultime ore, con l’annuncio ufficiale atteso a breve.