Mini Maestro Gerald Charles reinterpreta il suo capolavoro
Gerald Charles ha annunciato l’ingresso nel settore dell’orologeria femminile, presentando una reinterpretazione del suo modello Mini Maestro. La novità riguarda un nuovo design pensato per il pubblico femminile, con modifiche estetiche e funzionali rispetto alla versione originale. La casa produttrice ha comunicato che il nuovo orologio sarà disponibile a breve, senza specificare date precise o dettagli tecnici aggiuntivi.
Si apre un nuovo capitolo per Gerald Charles che ha deciso di entrare nel mondo dell’ orologeria femminile. Il Mini Maestro nasce da una visione poetica in cui la proporzione si trasforma in pura eleganza. L’ispirazione originaria discende dal celebre GC58 pièce unique, capolavoro datato 2006. Quell’esemplare storico è oggi custodito e ammirato presso le sale del Museo di Ginevra. La nuova collezione viene presentata al pubblico in tre raffinate tonalità cromatiche: le varianti d’esordio prevedono infatti le declinazioni in nero, blu ghiaccio e rosa. L’orologio mantiene l’inconfondibile silhouette Maestro, ridisegnata in una cassa da 30 mm. Grazie a questa misura contenuta, il segnatempo trascende le tradizionali convenzioni di genere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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