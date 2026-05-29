mini maestro gerald charles reinterpreta il suo capolavoro

Notizia in breve

Gerald Charles ha annunciato l’ingresso nel settore dell’orologeria femminile, presentando una reinterpretazione del suo modello Mini Maestro. La novità riguarda un nuovo design pensato per il pubblico femminile, con modifiche estetiche e funzionali rispetto alla versione originale. La casa produttrice ha comunicato che il nuovo orologio sarà disponibile a breve, senza specificare date precise o dettagli tecnici aggiuntivi.