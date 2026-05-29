Una donna è stata rapinata mercoledì sera in un appartamento di un condominio di via Anna Frank. Tre uomini sono entrati nell’abitazione e l’hanno minacciata prima di portarle via oggetti di valore. La rapina si è verificata nel cuore della notte, causando paura e tensione tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e stanno cercando i responsabili.

Momenti di paura nella serata di mercoledì in un condominio di via Anna Frank, dove una donna sarebbe stata rapinata all’interno della propria abitazione da tre malviventi entrati in azione nel cuore della notte. Secondo le prime informazioni raccolte tra i residenti della zona, tutto sarebbe accaduto intorno alle 22.30. I tre uomini sarebbero riusciti a introdursi nello stabile e poi nell’appartamento preso di mira, sorprendendo la proprietaria di casa. La donna sarebbe stata minacciata e costretta a consegnare denaro e oggetti di valore ai rapinatori, che dopo il colpo si sarebbero rapidamente dileguati facendo perdere le proprie tracce. Restano da chiarire alcuni risvolti dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Minacciata e rapinata in casa da tre malviventi

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