Minacce sul muro di scuola a Torre Spaccata per la strada pedonale | Morte Laddaga Grant e Rizzo

Notizia in breve

Sul muro di una scuola a Torre Spaccata sono state scritte minacce di morte rivolte a tre figure pubbliche, tra cui il presidente del VII Municipio, un assessore e la presidente del Comitato dei genitori. Le scritte menzionano specificamente i nomi di Laddaga, Grant e Rizzo. La vicenda riguarda anche le minacce legate alla strada pedonale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle indagini in corso.