Minacce sul muro di scuola a Torre Spaccata per la strada pedonale | Morte Laddaga Grant e Rizzo
Sul muro di una scuola a Torre Spaccata sono state scritte minacce di morte rivolte a tre figure pubbliche, tra cui il presidente del VII Municipio, un assessore e la presidente del Comitato dei genitori. Le scritte menzionano specificamente i nomi di Laddaga, Grant e Rizzo. La vicenda riguarda anche le minacce legate alla strada pedonale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle indagini in corso.
Solidarietà al presidente del VII Municipio Francesco Laddaga, all'assessore Fabrizio Grant e alla presidente del Comitato dei genitori Paola Rizzo, per le minacce di morte sul muro di una scuola a Torre Spaccata. "Non ci facciamo intimidire". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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