Milioni nei conti e i lingotti nascosti così la famiglia Tamburello custodiva l' impero del padrino | È una cosa da film

Una famiglia ha trasferito dodici chili di oro dalla Svizzera al Lussemburgo, nascondendoli in una cassetta di sicurezza intestata a una società delle Isole Cayman. In totale, sono stati trovati milioni di euro depositati sui conti bancari e numerosi lingotti nascosti. Le operazioni di spostamento sono state descritte come “da film”. La famiglia gestiva un patrimonio consistente, custodito attraverso diverse giurisdizioni offshore.

Dodici chili d'oro spostati fisicamente dalla Svizzera al Lussemburgo, nascosti in una cassetta di sicurezza intestata a una società delle Isole Cayman. Quando il banchiere monegasco sente il racconto, resta senza parole: "È una cosa che si vede nei film". Luca Tamburello, dall'altra parte del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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