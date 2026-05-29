Milioni nei conti e i lingotti nascosti così la famiglia Tamburello custodiva l' impero del padrino | È una cosa da film

Da agrigentonotizie.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una famiglia ha trasferito dodici chili di oro dalla Svizzera al Lussemburgo, nascondendoli in una cassetta di sicurezza intestata a una società delle Isole Cayman. In totale, sono stati trovati milioni di euro depositati sui conti bancari e numerosi lingotti nascosti. Le operazioni di spostamento sono state descritte come “da film”. La famiglia gestiva un patrimonio consistente, custodito attraverso diverse giurisdizioni offshore.

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Dodici chili d'oro spostati fisicamente dalla Svizzera al Lussemburgo, nascosti in una cassetta di sicurezza intestata a una società delle Isole Cayman. Quando il banchiere monegasco sente il racconto, resta senza parole: "È una cosa che si vede nei film". Luca Tamburello, dall'altra parte del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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