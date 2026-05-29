Milano spacciavano farmaci illegalmente | arrestati 4 nordafricani

Da imolaoggi.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro uomini di nazionalità nordafricana sono stati arrestati a Milano per spaccio di farmaci illegali. Durante un controllo, sono stati trovati in possesso di numerose compresse di “Rivotril”, “Lyrica” e “Pregabalin”. I farmaci erano nascosti in auto e in abitazione. L’indagine è ancora in corso per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite. Nessuno dei fermati ha collaborato con le forze dell’ordine.

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Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, a seguito di un’attività volta al contrasto di spaccio di sostanze stupefacenti, in via Sammartini, hanno notato uno strano via vai di persone. Mediante servizi di osservazione e il controllo delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti hanno scoperto l’attività e documentato le cessioni di sostanze stupefacenti, motivo per il quale hanno fermato i quattro spacciatori e identificato anche alcuni acquirenti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Milano, spacciavano farmaci illegalmente: 4 arresti

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