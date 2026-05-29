Da oggi, venerdì 29 maggio, sono attivi nuovi tutor sull’autostrada A7 tra Milano e Serravalle, così come sulle tangenziali. Le apparecchiature monitorano la velocità dei veicoli e rilevano eventuali infrazioni. Le postazioni sono state installate lungo il tratto e le tangenziali per migliorare il controllo del traffico. Le autorità hanno comunicato che le verifiche saranno in funzione 24 ore su 24. Nessuna modifica alle sanzioni previste per chi supera i limiti di velocità.

Milano, 29 maggio 2026 - A partire da oggi, venerdì 29 maggio, sull’autostrada A7, nel tratto di competenza di Milano Serravalle Milano Tangenziali spa saranno attivi sei nuovi sistemi tutor installati dalla concessionaria e gestiti dalla polizia, al fine di migliorare la sicurezza stradale e ridurre incidenti dovuti a all’eccesso di velocità. L’area di competenza. Milano Serravalle - Milano Tangenziali gestisce oltre 185 chilometri di infrastruttur e che connettono persone, territori ed economie: l’autostrada A7 Milano–Serravalle Scrivia, le tangenziali di Milano (A50, A51, A52), la tangenziale ovest di Pavia (A54) e il raccordo Bereguardo–Pavia (A53). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano-Serravalle: nuovi tutor sull’A7 e sulle tangenziali

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