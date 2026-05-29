Milano 2027 | l’ex magistrata Siciliano punta sulla trasparenza

Notizia in breve

Un ex magistrato ha annunciato che nel 2027 a Milano si concentrerà sulla trasparenza amministrativa. La squadra di supporto sarà composta da professionisti selezionati, ma i nomi non sono stati resi noti. Si prevede un cambiamento nelle procedure di approvazione dei progetti urbanistici, con processi più aperti e controlli più stringenti. La strategia mira a migliorare la chiarezza nelle decisioni pubbliche e a ridurre le criticità legate a pratiche poco trasparenti.