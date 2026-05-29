Milano 2027 | l’ex magistrata Siciliano punta sulla trasparenza
Un ex magistrato ha annunciato che nel 2027 a Milano si concentrerà sulla trasparenza amministrativa. La squadra di supporto sarà composta da professionisti selezionati, ma i nomi non sono stati resi noti. Si prevede un cambiamento nelle procedure di approvazione dei progetti urbanistici, con processi più aperti e controlli più stringenti. La strategia mira a migliorare la chiarezza nelle decisioni pubbliche e a ridurre le criticità legate a pratiche poco trasparenti.
? Domande chiave Chi sono i membri della squadra che sosterranno Massimiliano Lisa?. Come cambieranno i processi di approvazione dei progetti urbanistici a Milano?. Quali impatti avrà il nuovo metodo di controllo sui flussi finanziari?. Perché l'esperienza giudiziaria di Tiziana Siciliano è decisiva per il programma?.? In Breve Massimiliano Lisa guida la lista Milano Libera con la candidata Paola Colombari.. Presentazione della squadra avvenuta presso il Teatro Bruno Munari.. Proposta di controllo rigoroso su spese e progetti urbanistici milanesi.. Obiettivo di maggiore tracciabilità finanziaria per i contribuenti di Milano..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Milano 2027: FdI punta su Lupi per sfidare il centrosinistraA Milano nel 2027, il partito di centrodestra ha scelto di sostenere un ex ministro come possibile candidato, puntando su un profilo che si distingue...
Roland Garros: il talento siciliano Cinà punta al tabellone principaleA pochi giorni dall’inizio del torneo di Roland Garros, il giovane tennista siciliano si prepara a sfidare un avversario canadese nel tentativo di...
Argomenti più discussi: L’ex pm Tiziana Siciliano candidata vicesindaca: Trasparenza non sia slogan ma metodo di governo; A Milano si candida la pm erede di Mani pulite. Non vedevamo l’ora.
A Milano si candida la pm erede di Mani pulite. Non vedevamo l’oraLasciate (causa pensionamento) le indagini su Sala e l’urbanistica, Tiziana Siciliano scende in campo contro tutti i partiti. Rassegna ragionata dal web ... tempi.it
Il Comune di Milano punta a dare nuova vita a 20 immobili chiusi o inutilizzati: da Baggio a Lampugnano, il patrimonio pubblico torna al centro dei quartieri Milano, Zona San Siro – 14 maggio 2026 Milano pr facebook
L’ex pm Tiziana Siciliano candidata vicesindaca: Trasparenza non sia slogan ma metodo di governoTiziana Siciliano vicesindaca e assessora alla Trasparenza. L’ex magistrata correrà alle prossime elezioni Comunali di Milano, nel 2027, con Milano Libera, la lista a sostegno del candidato sindaco ... milano.repubblica.it