A Milano sono state raccolte 110 proposte per il futuro, con focus su pulizia e reti energetiche. Si discuterà di come le comunità energetiche possano ridurre le bollette delle famiglie. Sono previste soluzioni concrete per contrastare l’abbandono dei rifiuti nei quartieri. Le iniziative mirano a migliorare i servizi pubblici e a coinvolgere i cittadini nelle decisioni. La discussione si svolgerà nei prossimi incontri pubblici, senza indicazioni di tempi specifici.

? Punti chiave Come influenzeranno le comunità energetiche le bollette delle famiglie milanesi?. Quali soluzioni concrete verranno adottate contro l'abbandono dei rifiuti nei quartieri?. Come integreranno le scuole il piano di transizione climatica della città?. Perché la tecnologia smart deve diventare un beneficio per ogni distretto?.? In Breve 110 rappresentanti di associazioni e istituzioni hanno partecipato ai tre incontri di maggio.. Carlotta Ventura ha illustrato l'integrazione tra piani industriali e bisogni dei quartieri.. Il progetto prevede il potenziamento di City Plug e comunità energetiche locali.. Il coinvolgimento delle scuole mira a educare le nuove generazioni alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, 110 voci per il futuro: pulizia e reti energetiche al centro

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