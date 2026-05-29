Ralf Rangnick è in trattativa per diventare il nuovo allenatore del Milan, con una decisione che dovrebbe arrivare a breve. La società ha definito un piano per il suo arrivo, che prevede anche un ruolo dirigenziale. La scelta di Rangnick, attualmente senza incarico, è in fase di valutazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, mentre si attendono aggiornamenti sulla possibile firma.

Con un Milan ancora da costruire, si continuano a fare un milione di previsioni. Una cosa, però, è certa: il nome di Ralf Rangnick continua ad essere accostato al Milan. In caso di arrivo dell'allenatore tedesco, tutto il progetto rossonero potrebbe finire nelle sue mani. L'attuale allenatore dell'Austria ha già incontrato Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli per ascoltare l'offerta del Milan. Il risultato? 'Il professore' ha preso alcuni giorni per riflettere e decidere poi cosa fare. Il 68enne tedesco sarebbe l'uomo perfetto per rilanciare il club dopo gli addi di gran parte della dirigenza. Rangnick, infatti, andrebbe a ricoprire il ruolo di Direttore dell'area tecnica, dove però vorrebbe avere carta bianca e forti poteri decisionali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tutto su Rangnick: il piano del ‘professore’ per il club rossonero

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