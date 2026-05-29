Milan ritorno all’estero | Pochettino in pole per la panchina

Mauricio Pochettino è il favorito per sostituire l’allenatore attuale del Milan. La società sta valutando la sua candidatura come possibile nuovo tecnico. Al momento, non ci sono state comunicazioni ufficiali o accordi definitivi. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane, in base alle trattative in corso e alle valutazioni interne.

Milan, Mauricio Pochettino è in pole position per la panchina rossonero. Tutti i dettagli su quanto sta succedendo in casa Diavolo. Poco meno di un anno fa, il 30 maggio 2025, il Milan si affidava a Massimiliano Allegri, cercando in un esperto gestore italiano la garanzia per risalire la china dopo le turbolenze passate. Oggi, la dirigenza rossonera è pronta a una nuova inversione di marcia, orientandosi di nuovo verso un profilo straniero. L’obiettivo è duplice: abbracciare una filosofia calcistica più europea e “giochista”, e affidarsi a un tecnico capace di estraniare la squadra dalle pesantissime pressioni di San Siro. Il focus de La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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