Milan Montolivo analizza la stagione e dà un consiglio ai centrocampisti in difficoltà

Notizia in breve

Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, ha commentato la stagione della squadra e ha suggerito ai compagni in difficoltà di mantenere calma e concentrazione. Ha sottolineato l’importanza di lavorare quotidianamente per migliorare, senza lasciarsi influenzare dalle pressioni. Montolivo ha anche evidenziato che l’esperienza può aiutare a superare momenti complicati, invitando i giocatori a rimanere uniti e a continuare a lottare.