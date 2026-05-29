Milan Montolivo analizza la stagione e dà un consiglio ai centrocampisti in difficoltà
Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, ha commentato la stagione della squadra e ha suggerito ai compagni in difficoltà di mantenere calma e concentrazione. Ha sottolineato l’importanza di lavorare quotidianamente per migliorare, senza lasciarsi influenzare dalle pressioni. Montolivo ha anche evidenziato che l’esperienza può aiutare a superare momenti complicati, invitando i giocatori a rimanere uniti e a continuare a lottare.
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Riccardo Montolivo è stato uno dei giocatori rossoneri più chiacchierati dello scorso decennio: principalmente a causa del suo stile di gioco non proprio velocissimo, dobbiamo dirlo, ma anche per la serietà nei comportamenti che, nella prima fase della sua esperienza, gli era valsa la conquista della fascia da capitano. Non un fenomeno, insomma, ma sa cosa vuol dire indossare la maglia del Milan. Sarà forse per questo motivo che nelle ultime ore si è espresso sul momento di confusione in casa rossonera, dispensando consigli ai giocatori apparsi più in difficoltà nel corso della stagione appena conclusa. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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