Il Milan sta cercando un nuovo CEO, con Edwards e Ayre come principali candidati desiderati dal proprietario. La società sta valutando diverse opzioni per sostituire l’attuale figura dirigente, mentre i dirigenti sono impegnati a definire il percorso di rinnovamento. La discussione sui nomi si concentra sulle possibili scelte per guidare il club nel prossimo futuro.

Il Milan prova a ripartire, costruendo le basi per quello che sarà il proprio futuro. Come da calendario, nella giornata di ieri si e svolto il Consiglio di Amministrazione del club. Assemblea segnata, però, dall'assenza di Giorgio Furlani, sollevato all'incarico di CEO lunedì scorso da Gerry Cardinale stesso, ma comunque operativo per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione. L'obiettivo? Garantire continuità in questa fase di transizione. Sarà proprio Furlani, infatti, a formalizzare l'addio di Massimiliano Allegri, un passaggio che farà risparmiare al Milan circa 5,2 milioni di ingaggio. La nomina di quello che sarà il nuovo CEO del Milan avverrà in un consiglio di amministrazione successivo, ma i casting sono già partiti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, caccia al nuovo CEO: Edwards e Ayre i sogni di Cardinale

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