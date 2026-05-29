Il Milan ha inviato una comunicazione ufficiale via PEC riguardo all'esonero di Allegri, ma l'addio non è ancora stato formalizzato con la firma di un nuovo contratto. L'ex allenatore del club non ha ancora sottoscritto l'accordo con il Napoli, nonostante le trattative siano in corso. Il club sembra disposto a mantenere Allegri, ma non sono stati definiti i dettagli finali della separazione.

Dopo la fumata bianca sull'accordo progettuale e il "sì, lo voglio" detto a De Laurentiis (con buona pace di Italiano, sedotto e abbandonato), ora il prossimo passo di Allegri verso Napoli è di natura strettamente burocratica. Nel senso che in termini pratici Max non ha ancora autografato il contratto che lo legherà agli azzurri, anche perché non tutti i passaggi relativi all'addio sono stati definiti. Questione di tempistiche tecniche, ma non solo: nelle ultime ore è arrivata qualche voce allarmata e allarmante a proposito della separazione dal Milan. L'operazione comunque non è a rischio e andrà in porto. Cosa è successo? Allegri ha ricevuto soltanto nella giornata di ieri (giovedì 28) la Pec ufficiale del club rossonero, firmata dal presidente Scaroni, in cui gli veniva comunicato il licenziamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan-Allegri, c'è la Pec dell'esonero. Ma l'addio va ancora definito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MASSIMILIANO ALLEGRI CONFERENZA PRE LAZIO MILAN:PER VINCERE LO SCUDETTO ESISTE SOLO UN MODO...

Notizie e thread social correlati

Allegri-Milan, si va verso l'esonero? Pronta la rivoluzione, big a rischio. E anche i dirigenti rischianoIl tecnico del Milan è in bilico dopo la sconfitta nell'ultima giornata di campionato.

Milan, la reazione choc dei giocatori dopo l'esonero di AllegriDopo la sconfitta contro il Cagliari e l’eliminazione dalla Champions League, il Milan ha deciso di licenziare immediatamente l’allenatore e tre...

Temi più discussi: Il Milan si tiene Allegri: Cardinale pronto ad accontentarlo. E scatta il rinnovo; Il Milan ha mandato via quasi tutti; Milan, sarà rivoluzione? Futuro Allegri e due addii in dirigenza: il nuovo ruolo di Ibrahimovic; Allegri via, chi sarà il prossimo allenatore del Milan? Ecco l'identikit, l'anno zero di Cardinale e i (veri) perché dell'esonero - Il retroscena.

[Di Marzio] Un mese fa, quando Conte ha deciso di andare via, il Napoli ha contattato Allegri. Un accordo iniziale è stato poi raggiunto la scorsa settimana, prima di Milan - Cagliari. reddit

Allegri-CAM: l' Ma la contestazione a San Siro è durissima: **! ... @DavideBernardi6 BordoCam è disponibile ora su #DAZN! #Allegri #Milan x.com

Flamini: Milan? Alle spalle di Allegri non c’è stato un progetto chiaro122 presenze, 8 gol e 2 trofei (uno scudetto, quello di Allegri, e una Supercoppa) vinti col Milan. Era un Milan diverso, che stava già iniziando ad abbandonare quel grandeur che aveva caratterizzato ... ilnapolista.it

Rivoluzione Milan, Cardinale e Ibra cacciano tutti: via Allegri, Tare, Furlani e Moncada | Il comunicatoIl Milan cambia tutto: Cardinale e Ibrahimovic azzerano la dirigenza dopo la mancata qualificazione in Champions League ... ilfattoquotidiano.it