Michela Brambilla indagata a Milano | Fatture false per il suo programma tv
Michela Brambilla, deputata di Noi Moderati e conduttrice televisiva, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Milano. L'inchiesta riguarda presunte fatture false relative al suo programma televisivo. Nata a Lecco, Brambilla ha ricoperto anche il ruolo di sottosegretaria al Turismo nel governo Berlusconi. La sua posizione giudiziaria è ancora in fase preliminare.
Nata a Lecco, eletta in Parlamento, conduttrice televisiva di punta della domenica mattina su Rete 4: la calolziese Michela Vittoria Brambilla, 58 anni, deputata di Noi Moderati ed ex sottosegretaria al Turismo nel governo Berlusconi, è finita nel registro degli indagati della Procura di Milano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Brambilla indagata: false fatture, Rete4 e bufera politica
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