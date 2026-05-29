Michela Brambilla indagata a Milano | Fatture false per il suo programma tv

Notizia in breve

Michela Brambilla, deputata di Noi Moderati e conduttrice televisiva, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Milano. L'inchiesta riguarda presunte fatture false relative al suo programma televisivo. Nata a Lecco, Brambilla ha ricoperto anche il ruolo di sottosegretaria al Turismo nel governo Berlusconi. La sua posizione giudiziaria è ancora in fase preliminare.