Michela Brambilla indagata a Milano | Fatture false per il suo programma tv

Da leccotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Michela Brambilla, deputata di Noi Moderati e conduttrice televisiva, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Milano. L'inchiesta riguarda presunte fatture false relative al suo programma televisivo. Nata a Lecco, Brambilla ha ricoperto anche il ruolo di sottosegretaria al Turismo nel governo Berlusconi. La sua posizione giudiziaria è ancora in fase preliminare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nata a Lecco, eletta in Parlamento, conduttrice televisiva di punta della domenica mattina su Rete 4: la calolziese Michela Vittoria Brambilla, 58 anni, deputata di Noi Moderati ed ex sottosegretaria al Turismo nel governo Berlusconi, è finita nel registro degli indagati della Procura di Milano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Brambilla indagata: false fatture, Rete4 e bufera politica

Video Brambilla indagata: false fatture, Rete4 e bufera politica

Notizie e thread social correlati

Michela Brambilla indagata a Milano: false fatture per programma tvLa Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati una deputata di Noi Moderati, coinvolta in un’inchiesta per emissione di false fatture...

False fatture per il suo programma su Rete 4, indagata Michela BrambillaUn’indagine della procura di Milano coinvolge Michela Vittoria Brambilla, ex ministra del Turismo e deputata di Noi Moderati, per false fatturazioni...

Temi più discussi: Brambilla indagata per false fatturazioni per programma tv su animali; 'Fatture false per 1,5 milioni', indagata la deputata Brambilla; False fatturazioni per il programma Dalla parte degli animali: indagata Michela Vittoria Brambilla; Michela Vittoria Brambilla indagata a Milano per false fatturazioni: sotto inchiesta il programma tv ‘Dalla parte degli animali’.

michela brambilla michela brambilla indagata aMichela Vittoria Brambilla indagata per presunte false fatture dello sponsor del suo programma tvA Milano contestano la falsa fatturazione, tra il 2020 e il 2026, per circa 1,5 milioni di euro nell'ambito del meccanismo di sponsorizzazione ... huffingtonpost.it

michela brambilla michela brambilla indagata aMichela Brambilla indagata per false fatturazioni per programma tv sugli animaliLa deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni, assieme ad altre persone, in relazione alla realizzazione del suo prog ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web