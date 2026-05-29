Un calciatore brasiliano sarà presente al Mondiale grazie alla convocazione del commissario tecnico, annunciata durante una conferenza stampa trasmessa in diretta televisiva. La decisione è arrivata dopo una notte trascorsa a Kharkiv, dove il giocatore ha partecipato a un match internazionale. La tradizione brasiliana prevede che le convocazioni vengano comunicate ufficialmente in questo modo, coinvolgendo i media nazionali e internazionali. La partecipazione al torneo è ora certa, con la comunicazione ufficiale trasmessa in diretta televisiva.

La tradizione in Brasile vuole che le convocazioni per i grandi tornei internazionali vengano annunciate direttamente dal commissario tecnico in una conferenza stampa in diretta televisiva a reti unificate. Un po’ come il discorso del presidente della repubblica a capodanno: istituzionalmente la differenza non è poi così tanta come si possa credere (e non necessariamente è un eufemismo). Lo scorso 19 maggio è toccato a Carlo Ancelotti. E tra i nomi di superstar quali Neymar e Vinicius o certezze come Alisson, Gabriel o Raphinha, ha trovato spazio in maniera anche piuttosto sorprendente Roger Ibanez. Sì, proprio quel brasiliano che si è visto a Bergamo per un anno solare, che non ha mai particolarmente impressionato, ma che ha comunque avuto modo di scrivere un pezzo di storia nerazzurra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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