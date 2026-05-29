Il meteo prevede una buona giornata per Roma il 29 maggio 2026, con condizioni generalmente soleggiate. Al nord, al mattino, si registrano addensamenti sparsi e nuvole sparse. La giornata dovrebbe mantenere temperature miti e assenza di piogge significative. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili nel corso della giornata, con poche variazioni rispetto alla mattina.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino addensamenti sparsi tra Piemonte ed Emilia Romagna con locali piovaschi sereno o poco nuvoloso sul resto del nord al pomeriggio temporali sviluppo sulle Alpi centro-occidentali Appennino con locali sconfinamenti cieli soleggiati tratti Veneto e Romagna tra la serata e la notte tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi al centro tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo qualche più sulla Toscana al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo tra Toscana Umbria e Lazio piaciuto sul versante Adriatico soleggiati sulle coste in serata e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 29-05-2026 ore 06:15

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