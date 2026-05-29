Meteo | ponte del 2 giugno all' insegna del sole ma non mancano le incognite

Il ponte del 2 giugno sarà caratterizzato da tempo prevalentemente soleggiato, anche se restano alcune incognite meteo. Le previsioni indicano temperature estive in tutta l’Emilia-Romagna, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Tuttavia, sono possibili brevi periodi di instabilità o pioggia leggera. Bologna e altre zone della regione si trovano in una fase di tempo stabile e caldo, con condizioni favorevoli per le attività all’aperto.

Prosegue anche su Bologna la fase pienamente estiva che sta interessando gran parte dell'Emilia-Romagna. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, i prossimi giorni saranno caratterizzati da temperature elevate e condizioni generalmente stabili, anche se nella giornata odierna, venerdì 29 maggio, non si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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