Il fine maggio si presenta con temperature superiori ai 30 gradi, seguite da un calo e piogge improvvise. Per il ponte del 2 giugno, le previsioni indicano condizioni di instabilità e variabilità atmosferica. Le condizioni meteorologiche cambiano rapidamente, con alternanza di sole e pioggia. Le temperature si mantengono elevate nelle ore diurne, ma si verificano precipitazioni a tratti intense. La situazione rimane fluida e soggetta a variazioni nel corso dei prossimi giorni.

Firenze, 29 maggio 2026 – Weekend lungo alle porte, ma il quadro meteorologico in Toscana resta ancora instabile e segnato da rapidi cambiamenti. Il ponte del 2 giugno si apre infatti con una fase perturbata, seguita da un miglioramento temporaneo tra sabato e domenica e da un nuovo peggioramento atteso all’inizio della prossima settimana. Una situazione tipica della tarda primavera, con alternanza tra rovesci, schiarite e rialzi termici. Come fanno sapere dal Lamma, la giornata di oggi si è aperta con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso e con rovesci sparsi e temporali soprattutto nelle prime ore della mattinata. Nel corso del pomeriggio è attesa una variabilità diffusa, con possibilità di nuovi fenomeni soprattutto nelle aree interne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meteo pazzo a fine maggio. Temperature oltre 30 gradi, ma poi torna la pioggia. Ponte del 2 giugno all’insegna dell’instabilità

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