Venerdì, le Apuane saranno interessate da intense piogge e venti forti. I temporali colpiranno principalmente le vette, creando condizioni di maltempo in quota. Le temperature scenderanno in montagna rispetto al litorale, dove si manterranno più miti. La perturbazione porterà precipitazioni diffuse e raffiche di vento che si intensificheranno nelle zone più alte.

? Domande chiave Dove colpiranno con più forza i temporali tra le vette?. Come cambieranno le temperature tra montagna e litorale?. Quando smetteranno di soffiare le raffiche di vento previste?. Quali zone rischiano i disagi maggiori durante gli spostamenti?.? In Breve Zero termico previsto a 3600 metri di quota sulle vette apuane.. Venti da Nord Nord-Ovest con raffiche in aumento a metà giornata.. Calo termico nell'entroterra e lieve rialzo termico lungo il litorale.. Miglioramento meteo e cielo sereno previsti per la serata di venerdì 29 maggio.. Venerdì 29 maggio 2026, la provincia di Massa-Carrara sarà interessata da una copertura nuvolosa intensa che colpirà duramente le aree montuose tra la mattinata e il primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Massa-Carrara: piogge e vento colpiranno le Apuane venerdì

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maltempo Massa Carrara: Anche questa mattina con strade e sottopassi impraticabili.

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