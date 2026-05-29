Venerdì 29 maggio 2026, ad Avellino il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nubi al mattino. Dal pomeriggio si prevede un aumento delle nuvole, senza piogge previste. La temperatura massima sarà di circa 25°C, mentre la minima si aggirerà intorno ai 15°C. Nessuna precipitazione è segnalata per il resto della giornata. La situazione meteorologica rimarrà stabile nel corso delle ore.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 29 maggio 2026. Avellino – Giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3501m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3447m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 29 maggio 2026

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Giovedì 07 maggio 2026

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