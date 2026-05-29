Meteo le previsioni di Betti | Caldo anomalo fino al 2 giugno nel weekend rischio grandine al nord
Il climatologo Gulio Betti ha annunciato che il caldo intenso previsto per le prossime settimane durerà fino al 2 o 3 giugno. Durante il weekend, sono previste grandinate al Nord. Le temperature elevate sono considerate anomale per questo periodo dell’anno. Betti ha precisato che il calore dovrebbe cessare entro i primi giorni di giugno. Non sono stati segnalati altri eventi meteorologici significativi.
Il climatologo Gulio Betti a Fanpage.it: "L'ondata di calore terminerà molto probabilmente tra il 2 e il 3 di giugno. Nel weekend temporali associati a grandine di grandi dimensioni, soprattutto nei settori centro-orientali del nord Italia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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