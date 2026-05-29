Mestieri tradizionali ed eccellenze | il fabbro Corrado Gambicorti è ' Maestro d' Opera e d' Esperienza'

Notizia in breve

Un artigiano specializzato nel lavoro del ferro ha ricevuto un riconoscimento nazionale come ‘Maestro d'Opera e d'Esperienza’. Si tratta di un fabbro che ha fatto della creatività nel trattamento del metallo la sua principale caratteristica. Il premio premia un mestiere tradizionale che si distingue per la qualità e l’eccellenza delle lavorazioni. La sua attività si concentra sulla realizzazione di oggetti e opere che uniscono tradizione e innovazione.