Mestieri tradizionali ed eccellenze | il fabbro Corrado Gambicorti è ' Maestro d' Opera e d' Esperienza'
Un artigiano specializzato nel lavoro del ferro ha ricevuto un riconoscimento nazionale come ‘Maestro d'Opera e d'Esperienza’. Si tratta di un fabbro che ha fatto della creatività nel trattamento del metallo la sua principale caratteristica. Il premio premia un mestiere tradizionale che si distingue per la qualità e l’eccellenza delle lavorazioni. La sua attività si concentra sulla realizzazione di oggetti e opere che uniscono tradizione e innovazione.
Un riconoscimento nazionale per un artigiano che ha fatto della creatività del ferro la propria cifra distintiva. Corrado Gambicorti, titolare della Gsl ferro di Ponsacco, ha ricevuto il premio maestro d'opera e d'esperienza 2026, consegnato domenica 25 maggio nel corso della cerimonia annuale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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