Messi è stato inserito nella rosa dell’Argentina per i Mondiali dopo un infortunio che lo aveva costretto a lasciare il campo durante l’ultimo match amichevole. La scelta è stata confermata poche ore fa, nonostante le preoccupazioni iniziali sulla sua condizione fisica. La federazione ha comunicato ufficialmente la presenza del giocatore nella lista definitiva. La decisione è arrivata dopo le valutazioni mediche e gli ultimi allenamenti.

2026-05-29 10:32:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Lionel Messi sarà il capitano dell’Argentina in quella che sarà la sua sesta Coppa del Mondo, con il 39enne nominato nella rosa di 26 uomini di Lionel Scaloni quattro giorni dopo che il suo ritiro da una partita della MLS aveva suscitato timori di un infortunio. Messi è uscito al 73? della vittoria per 6-4 dell’Inter Miami sulla Philadelphia Union lunedì. Tuttavia, il discorso su un infortunio è stato rapidamente respinto dal suo club, che ha affermato che Messi soffriva di “affaticamento muscolare” al tendine del ginocchio sinistro.... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Messi incluso nella rosa dei Mondiali dell’Argentina dopo lo spavento

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Messi No Ganaba en Argentina Por Esto

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