mercatino usato online

Notizia in breve

Un sito di commercio elettronico dedicato alla vendita di prodotti di seconda mano ha annunciato di aver raggiunto un nuovo record di transazioni in un mese. La piattaforma permette di acquistare e vendere oggetti usati in modo semplice e accessibile, contribuendo a ridurre gli sprechi e promuovere il riutilizzo. L’azienda ha riferito che il volume di merci scambiate è cresciuto del 25% rispetto al mese precedente.