Durante il Roland Garros, Naomi Osaka ha attirato l’attenzione non solo per il suo stile, ma anche per il modo in cui si presenta in campo, con capelli diversi rispetto alle consuete acconciature sportive. La sua scelta ha suscitato discussioni tra gli appassionati di tennis, alcuni dei quali hanno criticato il cambio di look. La giocatrice, tuttavia, ha mantenuto un atteggiamento neutro, senza commentare pubblicamente le reazioni.

I l Roland Garros è iniziato e anche l’ultimo look da torneo di Naomi Osaka solleva – puntualissimo – un polverone tra i puristi. Per qualcuno, l’outfit con strascico è decisamente troppo fashion per un rettangolo di gioco. Ma la vera domanda che attualmente rimbalza tra le tribune e i social, va ben oltre un dettaglio sartoriale. I ripetuti esperimenti estetici della tennista 28 enne stanno davvero cambiando il tennis? La risposta è nelle sue acconciature. Il mondo del tennis è pronto per lo stile di Naomi Osaka? X Leggi anche › Bencic e Sönmez, glow da tennista? Bastano 15 minuti e 9 secondi di. movimento Il look da tennis di Naomi Osaka. La campionessa classe 1997 usa l’immagine come un prolungamento della propria personalità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mentre tutti parlano del suo look da torneo con strascico, Naomi Osaka risponde sul campo cambiando le regole del tennis, a partire dai capelli

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