L’ex premier ha deciso di non sottoscrivere l’abbonamento e di non seguire più le partite, annunciando anche un anno sabbatico. La vicenda, che aveva generato molte discussioni, sembra essere arrivata a una conclusione prima che si trasformasse in una lunga polemica. La situazione si è dunque risolta senza ulteriori sviluppi, con le parti coinvolte che hanno interrotto le discussioni prima che si intensificassero.

“Niente abbonamento”, “non vedrò le partite”, “anno sabbatico”. Dunque, la telenovela è finita. O almeno è stata interrotta prima che diventasse tale. Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Prende il posto di Antonio Conte come fu con la Juventus nel 2014. A Torino arrivò tra pernacchie e fischi, se ne è andato con 5 scudetti consecutivi e due finali di Champions League perse contro Barcellona e Real. Poi tornò nel 2021 per vincere Coppa Italia e terzo posto prima del disastro di Giuntoli e Comolli. Anche a Napoli arriva tra mal di pancia e i proclami del nuovo prototipo del tifoso social che tuona: “anno sabbatico”, “niente abbonamento”, “no Allegri”, “non vedrò le partite”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Meno male che Conte aveva torto quando ha parlato di “ambiente non compatto”

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