Meno bionde più e-cig | l’Italia non si libera della nicotina

Da agi.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, il numero di fumatori di sigarette tradizionali è in calo, ma si registra un aumento nell’uso di sigarette elettroniche, prodotti a tabacco riscaldato e altre modalità di assunzione della nicotina. Questi nuovi strumenti stanno rallentando la diminuzione complessiva del consumo di nicotina nel paese. I dati evidenziano una tendenza verso alternative al fumo classico, senza che si riduca del tutto l’utilizzo di nicotina.

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AGI -  In Italia diminuisce il consumo di sigarette tradizionali, ma la diffusione di sigarette elettroniche, prodotti a tabacco riscaldato e nuove forme di assunzione della nicotina sta frenando il calo complessivo dei consumatori. A preoccupare maggiormente sono i giovani e le donne, categorie nelle quali i nuovi prodotti stanno guadagnando terreno. E' il quadro che emerge dalle indagini del sistema di sorveglianza Passi e del Centro nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanita', presentate in occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio. I dati mostrano che oltre 850mila adolescenti tra i 14 e i 17 anni... 🔗 Leggi su Agi.it

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