’Memoria Festival’ Mirandola celebra il ricordo e la storia
Mirandola ha ospitato un evento dedicato alla memoria e alla storia, con una cerimonia che ha coinvolto cittadini e istituzioni. Durante la giornata sono stati ricordati momenti significativi del passato locale e sono stati esposti documenti e fotografie. Sono stati inoltre organizzati incontri pubblici e presentazioni per approfondire gli avvenimenti storici più rilevanti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini.
"La memoria è il diario che ciascuno di noi porta sempre con sé", sentenziava Oscar Wilde, ed è vero: ognuno di noi custodisce ricordi ed esperienze personali, e in parallelo fatti e avvenimenti compongono una tessitura di storia condivisa. ’Ricordo e Storia’ sono il filo conduttore dell’undicesima edizione del ’ Memoria Festival ’ che si rinnoverà dal 5 al 7 giugno a Mirandola (Modena), città natale del grande Pico, umanista e filosofo, divenuto proverbiale proprio per la sua prodigiosa memoria. Decine di incontri, dialoghi, laboratori per bambini e momenti di spettacolo, con quasi cento ospiti, punteggeranno il programma realizzato in collaborazione con le case editrici di Mondadori Libri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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