’Memoria Festival’ Mirandola celebra il ricordo e la storia

Notizia in breve

Mirandola ha ospitato un evento dedicato alla memoria e alla storia, con una cerimonia che ha coinvolto cittadini e istituzioni. Durante la giornata sono stati ricordati momenti significativi del passato locale e sono stati esposti documenti e fotografie. Sono stati inoltre organizzati incontri pubblici e presentazioni per approfondire gli avvenimenti storici più rilevanti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini.